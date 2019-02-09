Подача газа в некоторые районы Бишкека возобновится на неделю раньше

В некоторых районах Бишкека с 8 по 19 февраля отключили газ. Об этом сообщала служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

В связи с аварийно-восстановительными работами прекращена подача природного газа в районы, ограниченные улицами Ибраимова, Осмонкула, Московской, проспектами Жибек Жолу, Чуй; улицами Уметалиева, Ибраимова, Токтогула, проспектом Чуй; улицами Уметалиева, Пушкина, Турусбекова, проспектом Чуй; бульваром Эркиндик, улицами Токтогула, Тыныстанова, Московской; улицами Уметалиева, Токтогула, Исанова, Московской, улицы Ибраимова, 108; Шопокова, 119, 123; проспект Чуй, 151, 153; Усенбаева, 77; баня «Жыргал»; Вечный огонь.

Сегодня в компании сообщили, что сроки ремонта сокращены. Подача газа возобновится на семь дней раньше — 12 февраля.