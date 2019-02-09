Судебный иск экс-спикера ЖК к журналистам. Завершена лингвистическая экспертиза

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков материальные претензии к Kyrgyztoday не отзовет. Лингвистическая экспертиза выявила в оспариваемой в суде публикации словосочетания, ущемляющие честь и достоинство истца. Об этом 24.kg сообщила юрист Гуля Рыскулова.

По ее словам, судебное заседание назначено на 18 февраля. Ахматбек Келдибеков требует с журналиста и издания 1 миллион сомов.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, бывшие генеральный прокурор Азимбек Бекназаров и глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев судятся с экс-президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и директором принадлежащего ему телеканала «Апрель» Дмитрием Ложниковым. Общая сумма искового требования — 18 миллионов сомов.