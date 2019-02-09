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Общество

Приговоры по MegaCom. Уголовное дело Алмазбека Абекова может быть пересмотрено

Адвокат экс-советника бывшего главы ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Алмазбека Абекова, Абаз Мамбетакунов подал документы на пересмотр уголовного дела. Об этом он сообщил 24.kg. 

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По его словам,  уголовное дело требует рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку его подзащитного незаконно обязали выплатить по гражданскому иску 91 миллион сомов.

По мнению юриста, никаких весомых доказательств, что Алмазбек Абеков действительно своими действиями причинил ущерб, нет.

Отметим,  экспертиза по эпизоду, где речь идет о возмещении 41 миллиона сомов (часть вменяемого ущерба), не проводилась. 

Бывший советник главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбек Абеков получил по совокупности 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также с него должны взыскать в пользу сотового оператора 91 миллион сомов.

Экс-главу компании Азамата Мурзалиева суд приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Директор компании «Новострой сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии восемь лет. Суд признал их виновными по всем инкриминируемым деяниям. Аман уулу Кенжебека условно-досрочно освободили. 
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