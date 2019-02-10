Неделя-24. Взятка бывшего мэра в $250 тысяч и атака телефонных террористов

Глава Совета безопасности Дамир Сагынбаев заявил, что бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов в свое время получил две взятки — в $250 тысяч и $20 тысяч, снятых в кассе ОсОО «Дастан Инжиниринг». Сейчас Албек Ибраимов проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам. Если следствие докажет получение таких взяток, то бывший градоначальник сможет смело претендовать на попадание в тройку чиновников-мздоимцев.

Тем временем в Кыргызстане создали реестр лиц, осужденных за коррупцию. Он работает на сайте Генеральной прокуратуры. В него входят 745 лиц, уже осужденных за коррупцию. Всего же в республике в 2018 году по этой статье возбудили 288 уголовных дел с общей суммой ущерба в 6 миллиардов 927 миллионов сомов.

Фото читателей 24.kg. Эвакуированные из аэропорта «Манас» пассажиры

В аэропорту «Манас» на неделе приключилось неприятное событие — его атаковал телефонный террорист. В итоге пришлось срочно эвакуировать и пассажиров, и работников аэропорта. Саперы ничего не нашли.

Но на этом дело не закончилось — следом появилось сообщение о бомбе в двух авиакассах Бишкека. Пока там работали саперы, телефонные террористы прислали письмо о взрывном устройстве уже в аэропорту Оша. В обоих случаях сообщения не подтвердились.

Для КР такая массовая атака телефонных террористов стала новинкой. Конечно, аэропорт «Манас» минировали еще и в 2016-м, но тогда это было не такой спланированной акцией. ГКНБ проводит расследование. Единственное, что пока известно, — сообщения о бомбах поступали из-за границы.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Жизнь и смерть политических партий

В Кыргызстане более 300 политических партий. Но в выборах в парламент и местные кенеши регулярно участвуют не более 30 организаций, а мандаты получают представители не более пяти-шести из них. 24.kg обратилось к лидерам парламентских фракций с вопросом: можно ли говорить, что партии в республике — активная политическая единица? Подробнее в материале Дарьи Подольской «Хозяева Жогорку Кенеша. Как превратить клубы по интересам в политические партии».

Почему политические партии в КР хрупки, как карточный домик? Почему разваливаются на части, едва пройдя сквозь сито выборов? Над этим вместе с 24.kg размышляли эксперты — «Нас лишили права выбирать. Эксперты о политических партиях Кыргызстана».

Нужны ли политические партии стране? Бывший спикер Жогорку Кенеша профессор Зайнидин Курманов уверен, что необходимы. Более того, он считает, что Кыргызстану ни в коем случае нельзя возвращаться к мажоритарной системе выборов депутатов, иначе появятся полевые командиры. О своем видении партийного строительства Зайнидин Курманов рассказал в интервью 24.kg.

Зачем Каттани вернули во власть?

Фото из интернета. Новый заместитель секретаря Совета безопасности Кыргызстана

Генерал-майор милиции в отставке Омурбек Суваналиев стал заместителем секретаря Совета безопасности. 24.kg собрало информацию, чем в свое время он прославился и заслужил прозвище Комиссар Каттани, — «От борца с криминалом до противника Атамбаева. 16 фактов об Омурбеке Суваналиеве».

Год борьбы с коррупцией. Что изменилось?

Год назад, 8 февраля 2018-го, прошло заседание Совета безопасности, на котором президент Сооронбай Жээнбеков объявил войну с коррупцией. Началась череда отставок. Но кадровые перестановки пока к ожидаемому успеху не привели. Да и по рейтингу Transparency International свои позиции Кыргызстан не улучшил, набрав 29 баллов из 100 и заняв 132-е место. Почему же борьба с коррупцией в республике не дает результатов? Эксперты, политики и депутаты рассуждают об этом в опросе 24.kg.

Идейный зуд законотворцев

В первый месяц 2019 года народные избранники полетом фантазии не особо отличились. Но отдельные депутаты Жогорку Кенеша все же «порадовали» избирателей своими идеями. 24.kg собрало самые резонансные предложения и выходки нардепов — «Когда от идей страшно. Что нафантазировали депутаты Жогорку Кенеша в январе».

Полгода мэра Суракматова

Фото пресс-службы мэрии. Совещание в муниципалитете

8 августа 2018-го депутаты столичного городского кенеша избрали нового мэра Бишкека — бизнесмена Азиза Суракматова. Полгода пролетело, 24.kg вспоминает, чем он занимался и что успел сделать за первое полугодие своей работы, — «Полгода на посту мэра. Обещания Азиза Суракматова и что он успел сделать».

«Камбарату-2» пытаются спасти и усилить

Последние три года страна проводила консультации с кредиторами по проекту установки второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2. Соглашение подписали в 2017 году. Но из-за нерешенного вопроса обеспечения безопасности станции его реализация сдерживается. 24.kg разбиралось, зачем Кыргызстану Камбаратинская ГЭС-2 без первой станции и как ее обезопасят.

Странные игры вокруг водительских удостоверений

Ранее 24.kg рассказывало, как ГРС презентовала премьер-министру водительские удостоверения нового поколения. Позже чиновники службы признались, что, кроме общих слов, ничего не показали. В то же время ведомство разослало потенциальным участникам необъявленного тендера технические спецификации водительских удостоверений. В распоряжение 24.kg попали документы, в которых расписаны требования к новым правам, и вызвали удивление. Подробнее в материале «Новые водительские удостоверения. В ГРС премьеру говорят одно, а делают другое».

Как уберечь детей от смерти на дорогах

С начала 2019-го в Бишкеке произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в результате которых на зебре пострадали пешеходы. В том числе и школьница. Еще один случай со смертельным исходом произошел в Новопавловке. Кто виноват в сложившейся ситуации и что делать, пыталась разобраться Мария Орлова — «Смерть под колесами. Почему дети гибнут на пешеходных переходах».

Как кыргызстанец сделал бизнес в Финляндии

Фото 24.kg. Тимур Кульбаев во время выступления в Бишкеке

Кыргызстанец Тимур Кульбаев в 2016 году открыл рекламное агентство в Хельсинки по оказанию маркетинговых услуг для мобильных приложений из Америки, Европы и Азии. Его компания за два года заработала больше $2 миллионов. А еще в 2011-м Тимур Кульбаев работал официантом в Москве... Подробнее об истории его успеха в материале «Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана».

Битва за письма счастья

Состоялось вскрытие тендерных заявок по рассылке так называемых писем счастья — постановлений о нарушении Правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город». Заявки подали семь компаний. Среди них известные и не очень типографии, простые торговцы и даже производители туалетной бумаги. 24.kg изучило все компании — «Скандалы, суды, туалетная бумага. Кто еще хочет рассылать письма счастья».

История кыргызстанки. Как живется нашим в Швейцарии

Фото из личного архива Жаныл Осмонбетовой

У Жаныл Осмонбетовой не было планов уехать из республики. Максимум хотела отучиться в магистратуре за границей. Но судьба решила по-своему. Последние девять лет Жаныл проживает в Европе. Как воспитывать двоих детей, продолжать карьеру и развивать бизнес в одной из самых богатых стран мира, Жаныл Осмонбетова рассказала в интервью 24.kg.

Чай и булочка. Почему школьное питание остается проблемой

Сколько бы Кыргызстану ни выделяли денег на организацию школьного питания, ситуация не меняется. На большее, чем булочка и чай, ученикам рассчитывать не приходится. В Министерстве образования признают, что от питания зависит развитие ребенка. Однако прислушиваться к мнению специалистов чиновники не спешат. У них свой взгляд на проблему. Подробнее в материале Юлии Костенко «Питание в школах. Почему чиновники признают проблему, но ничего не делают».

Кыргызстан глазами читателей 24.kg

Фото Сыргака. Дорога Ош — Исфана

Давно мы не бывали на юге Кыргызстана. Что ж, сегодня вместе с нашими постоянными и новыми авторами рубрики мы исправим это упущение. Логично, что начнем наш путь с южной столицы республики — древнего Оша. Подробнее — «Мгновения жизни. Глиняные ландшафты юга и закаты в городе Ош».

Как правильно собрать девушку замуж

Сбор приданого — одна из традиций, которая не потеряла свой смысл. Сегодня девушкам, как и много лет назад, готовят и дарят приданое. Бывает, даже с излишком. Раньше по приданому в первую очередь оценивали мастерство матери невесты: все готовилось вручную. Сейчас, конечно, многое можно купить. Как современной девушке готовить приданое, 24.kg узнало у специалистов.

Правила? Не, не слышали

Фото читателя 24.kg. Парковаться на пешеходном переходе, видимо, удобнее всего

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее — в нашем проекте «Продуктовая корзина».