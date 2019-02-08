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Общество

Давайте поможем! Сыну певца Нурбека Савитахунова нужна реабилитация

Фото из архива Нурбека Савитахунова. Артур, нуждающийся в нашей помощи

Популярный кыргызстанский певец Нурбек Савитахунов открыл сбор на лечение сына на площадке GoFoundMe.

По его словам, сыну Артуру к трем годам врачи поставили диагноз «атипичный аутизм, синдром гиперактивности с дефицитом внимания, раннее органическое поражение ЦНС в форме задержки психо-речевого развития (ЗПРР), непереносимость глютена и казеина». Собственными силами и с помощью бабушек Артура за последний год семья потратила $13 тысяч на анализы и терапию.

«Практика показывает, что детям легче, быстрее и эффективнее корректировать аутизм до пяти-шести лет. В марте Артуру исполняется 4 года, сейчас для нашего сына дорог каждый день и каждый час. Наша цель на 2019 год — сделать последний рывок, чтобы вернуть полноценного Артура. Для этого ему необходимо пройти 18-месячную реабилитацию в центре «Логомед прогноз», созданном для лечения и коррекции детей с нарушениями речи и поведения. И этот 1,5-годовой курс терапии вместе с дорожными расходами, обследованием, анализами, иппотерапией и плаванием стоит около $45 тысяч. Поэтому мы открываем сбор и рассчитываем на вашу помощь», — написал автор саундтрека к фильму «Бишкек, я люблю тебя».
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