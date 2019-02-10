Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 февраля днем временами снег. День увеличился до 10 часов 19 минут. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.
- районы, ограниченные улицами Ибраимова, Осмонкула, Московской, проспектами Жибек Жолу, Чуй; улицами Уметалиева, Ибраимова, Токтогула, проспектом Чуй; улицами Уметалиева, Пушкина, Турусбекова, проспектом Чуй; бульваром Эркиндик, улицами Токтогула, Тыныстанова, Московской; улицами Уметалиева, Токтогула, Исанова, Московской, улицы Ибраимова, 108; Шопокова, 119, 123; проспект Чуй, 151, 153; Усенбаева, 77; баня «Жыргал»; Вечный огонь.
Памятные даты
Референдум в Кыргызстане
10 февраля 1996 года в Кыргызстане прошел референдум.
Основные изменения и дополнения касались разграничения полномочий двухпалатного парламента и уточнения взаимоотношений между президентом, парламентом и правительством.
День рождения утюга: его первое документальное упоминание
Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. Еще в IV веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.
Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.
Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью.
День угощения домового
Домовой — дух добрый. Обычно он — рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте. В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке.
Сегодня 24.kg подготовило небольшой тест. Пройдите его и проверьте, что вы знаете о домовых. Следите за лентой.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Кубанычбек Аманкожоев
Родился 10 февраля 1934 года в селе Чаек Джумгальского района.
Работал преимущественно в жанровой картине и пейзаже, реже — в портрете.
Кубанычбек Аманкожоев, отличившийся в свое время смелыми экспериментами в передаче природных состояний, всегда сочетавшихся у него с жанровыми мотивами, первым из кыргызских художников стал отходить от тональной живописи, характерной для основоположников кыргызского искусства, придавая особое значение декоративной приподнятости цветовой гаммы.
Умер в 1987 году.
Родился писатель Улан Токомбаев
Родился 10 февраля 1941 года. Режиссер, сценарист, писатель и поэт.
Автор сборников «Осенняя радуга», «Ласка», «И не проходит любовь», «Самый счастливый человек».
Он создавал сценарии для полнометражных и короткометражных фильмов.
В 1967 году он прилагает все усилия к созданию «Кыргызтелефильма». Привлекает молодых и даровитых сподвижников того времени. И в 1968 году образовалась студия «Кыргызтелефильм». Первым его руководителем стал Улан Токомбаев. Он был и первым главным редактором. Его фильмы, его творчество оказали большое влияние на дальнейшее развитие молодой студии.
Умер в 2002 году.
У кого намечаются тои
Канат Джумагазиев
Родился 10 февраля 1977 года. Начальник ГУВД Бишкека.
Жалиев Кумар
Родился 10 февраля 1985 года. Кикбоксер, актер.
Куда сходить
Культура
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Спорт
- международные соревнования по самбо;
- международные соревнования Bishkek Open по карате-до WKF;
- чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по волейболу;
- чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш.
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