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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 10 февраля днем временами снег. День увеличился до 10 часов 19 минут. Температура воздуха поднимется до +2 градусов.

  • районы, ограниченные улицами Ибраимова, Осмонкула, Московской, проспектами Жибек Жолу, Чуй; улицами Уметалиева, Ибраимова, Токтогула, проспектом Чуй; улицами Уметалиева, Пушкина, Турусбекова, проспектом Чуй; бульваром Эркиндик, улицами Токтогула, Тыныстанова, Московской; улицами Уметалиева, Токтогула, Исанова, Московской, улицы Ибраимова, 108; Шопокова, 119, 123; проспект Чуй, 151, 153; Усенбаева, 77; баня «Жыргал»; Вечный огонь.

Памятные даты

Референдум в Кыргызстане

10 февраля 1996 года в Кыргызстане прошел референдум.

Основные изменения и дополнения касались разграничения полномочий двухпалатного парламента и уточнения взаимоотношений между президентом, парламентом и правительством.

День рождения утюга: его первое документальное упоминание

из интернета
Фото из интернета. Старинный утюг

Приспособления для разглаживания одежды были изобретены очень давно. Еще в IV веке до н. э. в Древней Греции применялись способы плиссировки одежды из полотна с помощью горячего металлического прута, напоминавшего скалку.

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.

Долгое время утюги были доступны немногим и являлись роскошью.

День угощения домового

из интернета
Фото из интернета. Кадр из советского мультфильма о домовенке по имени Кузя

Домовой — дух добрый. Обычно он — рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте. В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке.

Сегодня 24.kg подготовило небольшой тест. Пройдите его и проверьте, что вы знаете о домовых. Следите за лентой.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Кубанычбек Аманкожоев

Родился 10 февраля 1934 года в селе Чаек Джумгальского района.

Работал преимущественно в жанровой картине и пейзаже, реже — в портрете.

knmii.kg
Фото knmii.kg. «Долина»

Кубанычбек Аманкожоев, отличившийся в свое время смелыми экспериментами в передаче природных состояний, всегда сочетавшихся у него с жанровыми мотивами, первым из кыргызских художников стал отходить от тональной живописи, характерной для основоположников кыргызского искусства, придавая особое значение декоративной приподнятости цветовой гаммы.

Умер в 1987 году.

Родился писатель Улан Токомбаев

slovo.kg
Фото slovo.kg

Родился 10 февраля 1941 года. Режиссер, сценарист, писатель и поэт.

Автор сборников «Осенняя радуга», «Ласка», «И не проходит любовь», «Самый счастливый человек».

Он создавал сценарии для полнометражных и короткометражных фильмов.

В 1967 году он прилагает все усилия к созданию «Кыргызтелефильма». Привлекает молодых и даровитых сподвижников того времени. И в 1968 году образовалась студия «Кыргызтелефильм». Первым его руководителем стал Улан Токомбаев. Он был и первым главным редактором. Его фильмы, его творчество оказали большое влияние на дальнейшее развитие молодой студии.

Умер в 2002 году.

У кого намечаются тои

Канат Джумагазиев

Родился 10 февраля 1977 года. Начальник ГУВД Бишкека.

Жалиев Кумар

Родился 10 февраля 1985 года. Кикбоксер, актер.

Куда сходить

Культура

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    Афиша на выходные: 9-10 февраля
    Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева покажет спектакли «Три поросенка» и     «Севильский цирюльник»;
  • в Галерее «Дубовый парк» проходит выставка Каныбека Тойчиева;
  • Sierra Coffee приглашает на благотворительную выставку;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова покажет детский спектакль «Белоснежка и семь гномов»;
  • Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева приглашает на спектакли «Не улетай!» и «Тайбас»;
  • мастер-классы для детей и взрослых.

Спорт

  • международные соревнования по самбо;
  • международные соревнования Bishkek Open по карате-до WKF;
  • чемпионат Кыргызстана среди мужских команд по волейболу;
  • чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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