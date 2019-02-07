Правозащитники требуют провести в Бишкеке инвентаризацию чердаков и подвалов

Правозащитники требуют провести инвентаризацию общего имущества многоквартирных домов в Бишкеке и вернуть его владельцам — собственникам квартир. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.
По ее словам, данный вопрос представители фонда обсудили на встрече со спикером Бишкекского городского кенеша Жаныбеком Абировым. «Принято решение вынести вопрос на постоянную комиссию БГК по муниципальной собственности», — отметила она.
Светлана Антропова отметила, что собственниками общего имущества являются жители многоквартирных домов, однако многие помещения сданы в аренду или приватизированы в разное время.
Правозащитница добавила, что городской кенеш в 2008 году утвердил правила приватизации, в которых указал, что общее имущество приватизации не подлежит.
«Однако, несмотря на постановление, в 2012-м горкенеш принял новый документ — утвердил реестр муниципальной собственности, в который почему-то включил элементы общего имущества. Например, подвалы, которые занимают различные организации. Кому-то их передали с последующим выкупом. В 2013 году вышло еще одно постановление, расширяющее этот перечень. Но они противоречат законам, Гражданскому кодексу, о чем мы сказали спикеру БГК. Они не могут сдавать или продавать наши подвалы и другие помещения», — добавила она.