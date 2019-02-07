Правозащитники требуют провести в Бишкеке инвентаризацию чердаков и подвалов

Правозащитники требуют провести инвентаризацию общего имущества многоквартирных домов в Бишкеке и вернуть его владельцам — собственникам квартир. Об этом 24.kg сообщила член ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

По ее словам, данный вопрос представители фонда обсудили на встрече со спикером Бишкекского городского кенеша Жаныбеком Абировым. «Принято решение вынести вопрос на постоянную комиссию БГК по муниципальной собственности», — отметила она.

Светлана Антропова отметила, что собственниками общего имущества являются жители многоквартирных домов, однако многие помещения сданы в аренду или приватизированы в разное время.

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«По статье 247 Гражданского кодекса, к общему имуществу жителей относятся подвалы, крыши, лестничные пролеты, нежилые и другие помещения. В 2001 году Жогорку Кенеш выпустил постановление, которым поручил правительству провести инвентаризацию всего общего имущества и передать его жителям многоквартирных домов. Если продано, выплатить компенсацию. Правительство издало свое постановление с поручением муниципалитетам. Но воз и ныне там», — сказала она.

Правозащитница добавила, что городской кенеш в 2008 году утвердил правила приватизации, в которых указал, что общее имущество приватизации не подлежит.

«Однако, несмотря на постановление, в 2012-м горкенеш принял новый документ — утвердил реестр муниципальной собственности, в который почему-то включил элементы общего имущества. Например, подвалы, которые занимают различные организации. Кому-то их передали с последующим выкупом. В 2013 году вышло еще одно постановление, расширяющее этот перечень. Но они противоречат законам, Гражданскому кодексу, о чем мы сказали спикеру БГК. Они не могут сдавать или продавать наши подвалы и другие помещения», — добавила она.