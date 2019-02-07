Уволить всех сотрудников из органов внутренних дел невозможно. Об этом на круглом столе заявил заместитель начальника службы внутренних расследований МВД Конок Осконбаев.

По его словам, для каждого увольнения необходимо серьезное основание.

«По всем фактам нарушений закона сотрудниками милиции наказаны должностные лица. В 70 процентах случаев мы сами выявляем преступления. Общественность говорит: всех надо уволить, но я категорически не согласен. Просто так уволить людей нельзя. Должно быть основание», — сказал Конок Осконбаев.

Он отметил, что уволить сотрудника милиции можно лишь по нескольким основаниям: по собственному желанию, по отрицательным мотивам, в связи с реорганизацией.

«В последнем случае милиционеру необходимо выплатить большую компенсацию — от 100 тысяч сомов. Все зависит от должности и оклада. На реорганизацию необходимы большие средства», — добавил заместитель главы СВР МВД.