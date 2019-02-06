Внедорожник Минздрава. Деньги врачам по проекту «ФОР» выплатили полностью

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) прокомментировали публикацию 24.kg о том, что столичные поликлиники недополучили деньги за 2018-й в рамках проекта «Финансирование на основе результатов» («ФОР»).

«В прошлом году за счет средств проекта Всемирного банка «ФОР» финансированием охвачены только районные больницы и центры семейной медицины. Финансирование проведено через ФОМС на общую сумму 229 миллионов 482,2 тысячи сомов. Областные больницы и городские поликлиники финансировали за счет средств бюджета ФОМС. Центры семейной медицины Бишкека профинансированы на 24 миллиона 799,5 тысячи сомов», — сообщили в ведомстве.

Средства переведены полностью, задолженности нет.

Ранее в одной из поликлиник пожаловались на нехватку денег в то время, как для Минздрава покупают машины.

В рамках проекта «ФОР» Минздрав приобрел два дорогих внедорожника RAV-4 ($42 тысячи) и Toyota LC ($59 тысяч). Руководитель ведомства Космосбек Чолпонбаев отметил, что их купили для экспертов, чтобы они могли выезжать в регионы для оценки медицинских учреждений.