В Бишкеке общественный транспорт функционирует в обычном режиме

Бишкекский муниципальный общественный транспорт функционирует в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время на линии работают 2 тысячи 100 единиц транспорта, в том числе 88 автобусов, 1 тысяча 806 микроавтобусов и 135 троллейбусов.

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В связи с погодными условиями имеются некоторые проблемы, например, общее снижение скорости транспортного потока на дорогах.

Также возобновлена работа троллейбусов по маршрутам № 11, 14, 2, 9, 7.

Напомним, что на подстанции Бишкекского троллейбусного управления произошла авария, троллейбусы встали по проспекту Манаса от улицы Боконбаева до проспекта Жибек Жолу, а также по Киевской и Жибек Жолу.