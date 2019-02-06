С 4 февраля движение по автобусному маршруту Бишкек — Ташкент возобновлено по новому расписанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Отмечается, что в Астане представители Министерства транспорта и дорог КР согласовали с Комитетом транспорта индустрии и инфраструктурного развития Казахстана вновь разработанное расписание движения автобусов по маршруту Бишкек — Ташкент в соответствии с требованиями соглашения между правительствами двух стран «О международном автомобильном сообщении» от 25 декабря 2003 года до 1 января 2023-го.

Напомним, что рейс приостановили 25 января из-за запрета на движение по территории Казахстана. Министерство транспорта и дорог Кыргызстана назвало решение незаконным. В конце прошлой недели стало известно, что стороны пришли к согласию и рейс возобновит работу.