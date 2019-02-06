11:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Сильный снегопад. Проблем с проездом через перевалы Тоо-Ашуу и Отмок нет

Проблем с проездом или пробок на перевале Тоо-Ашуу нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

По ее данным, сейчас на перевале идет снег. Дорожники расчищают трассу, идет подсыпка. Однако ограничений на проезд транспорта не вводили.

Онлайн-камеры, которые установлены с обеих сторон туннеля имени Кольбаева, показывают, что на участке сильный ветер. Перед туннелем стоят 5-6 грузовых автомобилей, которые постепенно проезжают этот участок дороги.

На перевале Отмок автодороги Талас — Тараз — Суусамыр также с 6 утра идет снег. Однако проезд не затруднен. На участке работает специальная роторная машина, которая чистит снег.

Напомним, из-за сильного снега до 9.00 закрыт аэропорт «Манас» в Бишкеке. Там идут работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.
Ссылка:
просмотров: 554
Версия для печати
Материалы по теме
На дороги Бишкека высыпали 403 тонны песка и 55 тонн технической соли
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются похолодание и снег
Снег цвета тирамису. Пылевая буря в Китае добавила зиме экзотики
Первый день зимы Бишкек встретил снегопадом. Фоторепортаж
В Бишкеке прогнозируют снегопад. Мэрия напомнила, куда сообщать о проблемах
Штормовое предупреждение: резкое похолодание и снег
Снег и гололед. Почему мэрия Бишкека не может с ними совладать
В Бишкеке из-за холодов продлили работу троллейбусов
Невозможно уехать. В мэрии Бишкека уверяют, что на линии вышел весь транспорт
Снегопад в Бишкеке. На дорогах каша из снега и песка
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
Как связаться с&nbsp;MegaCom Как связаться с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта «Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom