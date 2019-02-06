Сильный снегопад. Проблем с проездом через перевалы Тоо-Ашуу и Отмок нет

Проблем с проездом или пробок на перевале Тоо-Ашуу нет. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

По ее данным, сейчас на перевале идет снег. Дорожники расчищают трассу, идет подсыпка. Однако ограничений на проезд транспорта не вводили.

Онлайн-камеры, которые установлены с обеих сторон туннеля имени Кольбаева, показывают, что на участке сильный ветер. Перед туннелем стоят 5-6 грузовых автомобилей, которые постепенно проезжают этот участок дороги.

На перевале Отмок автодороги Талас — Тараз — Суусамыр также с 6 утра идет снег. Однако проезд не затруднен. На участке работает специальная роторная машина, которая чистит снег.

Напомним, из-за сильного снега до 9.00 закрыт аэропорт «Манас» в Бишкеке. Там идут работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.