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Общество

Аэропорт в городе Ош возобновил работу

Международный аэропорт «Ош» возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе «МАМ».

Напомним, аэропорт был закрыт из-за сообщения о взрывном устройстве. Три рейса задержаны.

Напомним, сегодня поступило сообщение, что заминирован международный аэропорт «Манас». Однако прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подозрительных предметов не обнаружили.

Позже появилась информация, что взрывные устройства заложены в двух авиакассах Бишкека.

Сообщения оказались ложными. Еще позднее появилось сообщение о взрывном устройстве в аэропорту Оша.
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