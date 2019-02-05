Бомба в аэропорту «Манас». Авиарейс на Москву задержан

Рейс Бишкек — Москва авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из международного аэропорта «Манас» в 17.05, задержан из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом 24.kg сообщили в компании.

По данным ведомства, пассажиры в прибывших в «Манас» самолетах остаются на борту. На место происшествия выехали саперы ГКНБ, работники МВД, здесь также работают сотрудники собственной безопасности аэропорта.

Напомним, что в 2016 году в «Манасе» был аналогичный случай. 1 ноября о заложенной бомбе в аэропорту сообщил бишкекчанин Илья Еремеев, 1986 года рождения. Он был осужден.