В Кыргызстане небольшой спад заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Кыргызстане отметили небольшое снижение заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Об этом сообщили в центре информации и связи с общественностью Минздрава.

По его данным, с 28 января по 3 февраля зарегистрировано 4 тысячи 649 случаев ОРВИ и гриппа. «Наблюдается небольшое снижение заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, когда зарегистрировали 4 тысячи 856 случаев», — отметили в ведомстве.

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В министерстве добавили, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ стабильная и находится под контролем.

Несмотря на стабильную эпидемиологическую обстановку, в министерстве рекомендуют соблюдать и выполнять профилактические мероприятия.

В частности, медики советуют воздержаться от частых поездок и посещений массовых мероприятий, изменить моцион — включить больше продуктов с содержанием витаминов, минералов и других полезных веществ, чаще проветривать помещения и другое.