Кто из депутатов Жогорку Кенеша имеет отношение к ОПГ? Что ответил глава МВД

Сегодня на пресс-конференции министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву задали вопрос о членах ОПГ, которые сидят в парламенте.

Глава МВД ответил, что, прежде чем попасть в Жогорку Кенеш, кандидаты в депутаты проходят определенную проверку.

Журналист напомнила милицейскому чиновнику, что в 2014 году тогда министр внутренних дел Абдылда Суранчиев назвал имена нардепов, которые были причастны к ОПГ.

«Я думаю, вы их тоже знаете, отличников образования и других...», — сказал представитель СМИ.

Однако Кашкар Джунушалиев ушел от ответа. «Информационный центр МВД не имеет какой-либо компрометирующей информации на депутатов Жогорку Кенеша», — отметил он.

Вместе с тем глава МВД заявил, что в 2018-м задержаны семь человек, у которых есть определенный статус в криминальном мире. Однако имена Кашкар Джунушалиев не назвал.