За ДТП с пьяным сотрудником милиции понесли наказание шесть человек

За ДТП с пьяным сотрудником милиции шесть человек понесли наказание. Об этом на пресс-конференции заявил глава ГУВД Бишкека Сталбек Рахманов.

По его словам, шесть руководителей Октябрьского РУВД получили дисциплинарные наказания несмотря на то, что ранее в этом районе больше всего раскрыто преступлений.

«Проведено служебное расследование. По результатам руководителям вынесен строгий выговор вплоть до освобождения от занимаемой должности. Это невзирая на то, что они за последние два года занимали первые места по раскрытию преступлений», — сказал Сталбек Рахманов.

Напомним, что в ночь на 21 января в столице на пересечении улиц 7 Апреля и Горького произошло ДТП со смертельным исходом. За рулем Mercedes Benz находился сотрудник милиции. По результатам предварительной экспертизы он находился в состоянии алкогольного опьянения.