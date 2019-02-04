Цифра дня. В Кыргызстане 299 несанкционированных свалок

В Кыргызстане 299 несанкционированных свалок. Об этом стало известно на заседании коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

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Лаборатории территориальных управлений провели экологический мониторинг состояния окружающей среды. В 2018 году отобрано и проанализировано 1 тысяча 866 проб и проведено 13 тысяч 676 исследований, из них 329 проб почвы, 811 — воды и 726 — атмосферного воздуха.

Кроме того, проведена инвентаризация существующих свалок. Специалисты насчитали 406 свалок, из них 107 санкционированных и 299 несанкционированных.