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Общество

«Жениш, живи!». На благотворительной ярмарке за день собрали более $1 тысячи

За один день на благотворительной ярмарке «Жениш, живи!» удалось собрать 71 тысячу 37 сомов. Об этом сообщили на странице МП «Тазалык» в социальной сети Facebook.

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«В Бишкеке живут самые добрые и отзывчивые люди. Совсем не важно, кто мы по профессии, какого цвета у нас кожа и сколько нам лет. Главное, что мы бишкекчане. Это наш любимый город, наш дом. И нас всех объединяет одно — большое и доброе сердце, которое бьется в груди каждого из нас. На благотворительной ярмарке #ЖенишЖиви нам удалось собрать 71 тысячу 37 сомов, это больше $1 тысячи за день», — отметили на предприятии.

Женишу Касымову, водителю мусороуборочной спецтехники муниципального предприятия «Тазалык», срочно нужна пересадка печени. На операцию в Индии требуется около $30 тысяч, собрать удалось более $12 тысяч.

Помочь мужчине можно, перечислив средства на электронный кошелек ЭЛСОМ — 0550615155 или на счет Optima Bank: 41719002503 Касымов Женишбек Асылбекович.
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