«Жениш, живи!». На благотворительной ярмарке за день собрали более $1 тысячи

За один день на благотворительной ярмарке «Жениш, живи!» удалось собрать 71 тысячу 37 сомов. Об этом сообщили на странице МП «Тазалык» в социальной сети Facebook.
Женишу Касымову, водителю мусороуборочной спецтехники муниципального предприятия «Тазалык», срочно нужна пересадка печени. На операцию в Индии требуется около $30 тысяч, собрать удалось более $12 тысяч.
Помочь мужчине можно, перечислив средства на электронный кошелек ЭЛСОМ — 0550615155 или на счет Optima Bank: 41719002503 Касымов Женишбек Асылбекович.