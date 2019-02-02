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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (174)

Бишкекчан просят сообщать о насилии над детьми по телефону доверия

Мэрия Бишкека просит сообщать о случаях насилия в отношении детей по телефону доверия. Об этом  проинформировала пресс-служба муниципалитета.

Уточняется, что в Первомайском акимиате состоялось совещание оперативного штаба по  предотвращению жестокого обращения и насилия в отношении детей.

Для сообщения фактов об опасности жизни и здоровья несовершеннолетних работают круглосуточный телефон доверия 111, телефон доверия отдела поддержки семьи и детей управления социального развития Первомайского района — 0312670386 и телефон администрации района — 0312661537.
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