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Общество

Суд оправдал таксиста, задержанного с пятью килограммами героина

Свердловский районный суд вынес оправдательный приговор по делу таксиста Данияра Осмонкулова, обвиняемого в торговле и хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщил его адвокат Канат Хасанов.

По его словам, Данияра Осмонкулова задержали в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении некоего Рауфа Гасанова. Последний был постоянным клиентом Осмонкулова, и его же подозревают в наркоторговле.

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«Гасанов исчез, а моего подзащитного арестовали. Он рассказал, что синюю бочку, где сначала нашли героин, который потом непонятно куда исчез, его попросил перевезти Гасанов. Данияр утверждает, что понятия не имел, что в ней. Его задержали, как только он отъехал от гаража», — рассказал Канат Хасанов.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года. ГУВД Чуйской области сообщило о задержании таксиста Данияра Осмонкулова, в багажнике его автомобиля нашли бочку с пятью килограммами героина. 

«Уголовное дело в отношении Гасанова Рауфа, реального наркодилера, возбудили раньше, чем в отношении моего подзащитного, но в связи с неустановленным местонахождением Рауфа Гасанова объявили в розыск, а производство по делу приостановили», — добавил Канат Хасанов.

Юрист утверждает, что дело в отношении его подзащитного сфальсифицировали, состава преступления нет, а вещественные доказательства неубедительны. 
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