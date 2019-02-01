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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП (53)

Милиционера, задержанного по подозрению в изнасиловании, отпустили

Милиционера, задержанного по подозрению в изнасиловании, отпустили под домашний арест. Об этом сообщило ГУВД Чуйской области. 

По данным ведомства, такое решение принял суд.

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Ранее сообщалось, что в Иссык-Атинский РОВД с заявлением обратилась 28-летняя бишкекчанка. Она просила принять меры в отношении малознакомых парней, которые 27 января 2019 года, примерно в четыре утра, возле БЧК в селе Новопокровка, применив физическую силу, изнасиловали ее.

Задержан один из подозреваемых, 36-летний житель Чуйской области, который является сотрудником милиции, а именно помощником дежурной части ОВД Свердловского района в звании старшины.  Его водворили в ИВС ОВД Иссык-Атинского района.

Следственная служба внесла ходатайство о проверке законности задержания и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В ГУВД Чуйской области отметили: встречное заявление от потерпевшей не поступало. 
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