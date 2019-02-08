Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

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Общество

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В Бишкеке 8 февраля без осадков и −3 градуса. День увеличился до 10 часов 13 минут.

Памятные даты

Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа

Американский художник Морзе не имел глубоких знаний по электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями,  он десять лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась нечитаемой.

Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе. 8 февраля 1838 года в здании того же Нью-Йоркского университета Морзе успешно продемонстрировал свое двойное изобретение уже на 15-километровой линии.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Ильгиз Айтматов

Sputnik/Табылды Кадырбеков
Фото Sputnik/Табылды Кадырбеков. Ильгиз Айтматов

Родился 8 февраля 1931 года во Фрунзе. Доктор технических наук, профессор, академик НАН КР, Лауреат Госпремий СССР и КиргССР в области науки и техники, заслуженный деятель науки Киргизии.

Специалист в области геомеханики горных пород и массивов.

Внесен в список 2 тысяч выдающихся людей XX века (Международный биографический центр, Кембридж, Англия).

Опубликовано более 250 научных работ, в том числе семь монографий, 15 изобретений, одно научное открытие. Под его руководством защищены семь докторских и 21 кандидатская диссертации.

Родился диктор Валерий Ровинский

ru.wikipedia.org
Фото ru.wikipedia.org. Валерий Ровинский

Родился 8 февраля 1937 года в городе Харькове Украинской ССР. Диктор радио и телевидения. Народный артист Кыргызской Республики.

Валерий Ровинский внес большой вклад в развитие кыргызского радио и телевидения. В его творческом диапазоне все радио и тележанры.

На киностудии «Кыргызфильм» записаны дикторские тексты с его голосом к десяткам киноочерков и киножурналов.

Более 30 лет он был ведущим ответственных правительственных концертов, массовых представлений и праздников, которые рождались в творческом союзе с выдающимися мастерами сцены.

В 1988 году открывает первую в Киргизии студию красноречия при республиканском обществе «Знание».

Он создатель первой радиоантологии кыргызской поэзии «От Токтогула до наших дней». Им исполнены и находятся в «Золотом фонде» кыргызского радио произведения более 50 кыргызских поэтов.

Ровинский — первый исполнитель эпоса «Манас» на русском языке.

Является автором и режиссером телефильмов «Последний поход» и «И мой Манас», созданных к 1000-летию эпоса «Манас».

Живет в Германии.

У кого намечаются тои

Абдышукур Нарматов

Родился 8 февраля 1968 года в селе Кара-Бак Баткенской области. Председатель Совета муфтиев КР.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»;
  • в арт-баре «Бульвар» состоится вечер бардовской музыки.

Куда еще можно сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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