Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 6 февраля снег и −7 градусов. День увеличился до 10 часов 8 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассивы «Келечек» (4, 5-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Куйручук, Санжыра, Ахунбаева, Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон), «Ала-Тоо», отрезки улиц Юнусалиева, Джантошева, Кулиева, бульвар Молодой Гвардии до БЧК;

9.40-14.00 — отрезки улиц Достоевского, Куренкеева, Керамической, проспект Чуй;

14.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Хвойной, Крымской, жилмассив «Дордой» (участок 82);

10.30-14.00 — отрезки улиц Фрунзе, Саратовской, Западной, Курманжан Датки, переулок Феодосийский;

9.30-17.30 — отрезки улиц Абдрахманова, Элебаева, Жукеева-Пудовкина, Горького, переулок Геологический;

9.30-17.00 — село Чон-Арык (улицы Мостовая, Кожомкулова, Таалая, Соликамская, 50-лет Победы, Ярославская);

9.00-18.00 — микрорайон «Джал» (отрезки улиц Асаналиева, Тыналиева), отрезок улицы Исанова, жилмассив «Ак-Ордо».

Международный день бармена

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 584–675), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

У кого намечаются тои

Максатбек Есеналиев

Родился 6 февраля 1979 года во Фрунзе. Заместитель министра юстиции КР.

Тарева Екатерина

Родилась 6 февраля 2000 года. Кандидат в мастера спорта по современному пятиборью.

Куда сходить

Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова».

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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