В Бишкеке суд оправдал милиционеров, вымогавших взятку у подозреваемого

Первомайский районный суд Бишкека оправдал следователя и оперативного сотрудника Сокулукского РОВД, обвиняемых в вымогательстве взятки. Об этом 24.kg сообщил старший помощник прокурора Первомайского района Бакты Доктурбеков.

По его словам, милиционеры вымогали деньги у подозреваемого в изнасиловании.

«Судья Эрнис уулу Айбек вел дело почти четыре года. В 2014 году с заявлением об изнасиловании в милицию обратилась девушка. Подозреваемого задержали, но потерпевшая написала встречное заявление. Сотрудник милиции Б.К., зная, что должен вынести отказ в возбуждении уголовного дела, вступил в сговор со следователем К.М.», — рассказал Бакыт Доктурбеков.

У подозреваемого милиционеры вымогали 13 тысяч сомов. Оперативного сотрудника задержали при получении взятки, а следователю предъявили обвинение в соучастии преступления, отметил помощник прокурора.