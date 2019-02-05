Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 февраля снег и +5 градусов. День увеличился до 10 часов 6 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Панфилова, Логвиненко, Токтогула, Сагынбая Манасчи;

9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Улан, Арстанбап, Кулмурзаева, Тон, Шоокум, Кок-Жайык, Кок-Жангак, Арстанбап), отрезок улицы Юнусалиева, микрорайон «Восток-5», 7;

9.30-12.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Босого, Тон, Кок-Джар), «Алтын-Ордо» (4-7-я улицы);

9.30-14.00 — отрезки улиц Армейской, Кийизбаевой, Толубай-Ата;

9.30-17.00 — улица Гоголя, 7, 9, отрезок улиц Саратовской, Куюковой, Репина;

9.30-18.00 — отрезки улиц Медерова, Кожобергенова, Березовой, Дэн Сяопина, Пишпекской, Средней, Казакова, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Волоколамская, Восточная, Гаражная, Самойленко);

13.00-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «44 га»;

14.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 10/4-10/7.

Памятные даты

Фрунзе переименовали в Бишкек

Фото 24.kg. Город Бишкек

Произошло это в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Городу возвращено историческое название.

Название Фрунзе столица Кыргызстана получила 12 мая 1926 года в честь государственного деятеля, военачальника Михаила Фрунзе. До этого город именовался Пишпеком.

Новый год по лунному календарю

Новый год — самый длинный и самый важный праздник в китайском (лунном) календаре. Фестивали, гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.

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Нередко Новый год по лунному календарю называют «китайским», потому что его празднование распространилось по Азии, а в дальнейшем и по миру, именно из Поднебесной, где он называется Чунь цзе, что значит Праздник Весны.Новогодний ужин — главная новогодняя традиция. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. Согласно традиции, в праздничную ночь за столом присутствуют духи предков, которые являются полноправными участниками торжества.

Люди, которые меняли мир

Умер народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев

Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

Фото из интернета. В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015 года.

У кого намечаются тои

Айтмамат Назаров

Родился 5 февраля 1972 года в селе Кара-Март Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша («Кыргызстан»).

Куда сходить

Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»;

Студия альтернативного обучения «Окна» проведет п рактическую лекцию для детей об искусстве.

Куда еще можно сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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