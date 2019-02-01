Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 февраля облачно, временами снег и +1 градус. День увеличился до 9 часов 56 минут.

Отключение газа, света, воды

9.30-11.00 — улица Матросова, переулок Сумской;

9.30-12.00 — 7-й микрорайон, 26-28, улица Жукеева-Пудовкина, 150;

9.30-14.00 — улица Байтик Баатыра;

9.30-17.00 — улица Гоголя, 7, 9, 11, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Чортекова);

9.30-18.00 — жилмассивы «Киргизия» (улица Кожомкулова), «Тынчтык», отрезки улиц Токтогула, Уметалиева, Сыдыкова, Тимирязева, Медерова, Темирова, Шорукова, Горького, К.Акиева, Абдумомунова, Рыскулова;

9.40-17.00 — жилмассив «Учкун», отрезки улиц Щербакова, Орозбекова, Тоголока Молдо, Мичурина, Пролетарской, переулки Изюмский, Мариупольский, Майлисайский, Баткенский;

10.00-18.00 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Жангак, Кок-Жайык);

11.00-15.00 — отрезки улиц Элебаева, Карасаева, Медерова, Байтик Баатыра, Чернышевского, Горького, переулок Гвардейский.

Памятные даты

Образована Киргизская АССР

1 февраля 1926 года Киргизская автономная область преобразована в Киргизскую АССР в составе РСФСР.

С принятием новой «сталинской» Конституции — 5 декабря 1936 года Киргизская АССР преобразована в Киргизскую ССР.

В Кыргызстане открылось первое посольство

В 1992 году в Кыргызстане появилось первое зарубежное посольство — США. Возглавил его Эдвард Гурвиц, который работал с сентября 1992-го до октября 1994 года. При нем в КР стало активно работать Агентство США по международному развитию (USAID).

При Гурвице (буквально на следующий день после вручения им верительных грамот Аскару Акаеву) Кыргызстан присоединился к Группе Всемирного банка, после чего в республику стали поступать кредитные и грантовые средства под видом помощи.

Всемирный день хиджаба

Хиджаб — один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире.

Мысль о проведении Дня хиджаба пришла мусульманке Назме Кхан в 2013 году. Она родилась в Бангладеш, будучи школьницей переехала в Америку. Одноклассники и однокурсники постоянно смеялись над ее хиджабом.

Девушка решила создать сайт, где будут выложены не только уникальные фасоны хиджаба, но посетители смогут рассказывать о своем отношении к исламской одежде, а мусульманки, столкнувшиеся когда-либо с проявлением дискриминации из-за своего платка, получат моральную поддержку.

Только в первый год в акции приняли участие женщины из более чем 67 стран.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Абдылда Белеков

В 1928 году в селе Корумду в семье бедняка родился поэт, переводчик, журналист Абдылда Белеков.

С 1946 по 1948 год — специальный корреспондент газеты «Ысык-Көл правдасы», с 1957 по 1959 год — работал в редакции журнала «Чалкан», с 1961 по 1972 год — в редакции журнала «Ала-Too», а с 1973 по 1975 год — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

В 1954 году издан первый стихотворный сборник «Айкын жол» («Ясный путь»).

Родился композитор Асан Мурзабаев

Фото из интернета. Асан Мурзабаев

Родился 1 февраля 1942 года в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х годов: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты — для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет.

Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР.

В 1980-е годы обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии.

Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова).

В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал — вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории.

Умер 20 ноября 2012 года.

Умерла Курманджан датка

1 февраля 1907 года (111 лет назад) в селе Мады, близ Оша, умерла кыргызская государственная и военная деятельница, предводительница и правительница алайских кыргызов с 1832 по 1876 год Курманджан датка.

Известна как «Алайская царица», «Королева Юга», «Мать нации», «Королева Гор». Имела звание датка (царица) в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате.

Она полковник Российской императорской армии (1876). Ее похоронили в Оше рядом с сыном Камчибеком, казненным в 1895 году.

Умер актер Муратбек Рыскулов

Фото kino-teatr.ru. Муратбек Рыскулов в фильме «Легенда о ледяном сердце» (1957)

Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря и в 1899 году) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР.

С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей.

Снимался в кино с 1949 года. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других.

Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.

Депутат Верховного совета Киргизской ССР трех созывов.

Умер 1 февраля 1974 года.

У кого намечаются тои

Болот Садыков

Родился 1 февраля 1956 года в городе Фрунзе. Статс-секретарь Государственной службы финансовой разведки КР.

Денис Петрашов

Родился 1 февраля 2000 года. Пловец, мастер спорта международного класса.

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