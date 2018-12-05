12:34
USD 69.85
EUR 79.54
RUB 1.05
Общество

В ДУМК наконец озаботились содержанием проповедей от миссионеров

Как добиться качества, а не количества проповедей? Этим вопросом озаботились в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Об этом журналистам сообщил представитель ДУМК Акимжан Эргешов.

По его словам, основанная для создания межконфессионального совета рабочая группа обсудила конфликтные темы, в том числе о процедурах захоронения и проведения проповедей.

«Проповеди должны быть направлены не на увеличение числа сторонников той или иной веры, в целом верующих, а для пропаганды мира и согласия. В религии нет принуждения. Если этих принципов будут придерживаться все религиозные лидеры, то никаких конфликтов или недопонимания не будет», — отметил Акимжан Эргешов.

По словам участников рабочей группы, чтобы не допустить конфликтов во время захоронения людей другой веры, необходимо вести широкую информационную и просветительскую работу среди местного населения.

Отметим, что локальные конфликты чаще всего возникают в регионах Кыргызстана, когда на местных кладбищах хоронят односельчан, принявших другую, не мусульманскую, веру.
Ссылка:
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
О том, что Кыргызстан — светское государство, чиновники в регионах не знают
В Кыргызстане создают межконфессиональный совет
Президент Кыргызстана считает, что пора государству вмешаться в сферу религии
В Кыргызстане мечетей больше, чем общеобразовательных школ
В Кыргызстане разрешат детям с родителями посещать религиозные организации
Религиозным организациям в Кыргызстане запретят агитировать за политпартии
В Кыргызстане вновь хотят лицензировать религиозные учебные заведения
Ближе к богу. В Бишкеке верующий совершил намаз на стреле башенного крана
Религиозные объединения Китая обязали изучить Конституцию
Ифтар за казенный счет. Органы самоуправления проводят тендеры
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Родственные связи. Брат и.о. главы аэропорта &laquo;Манас&raquo; работает в&nbsp;аппарате кабмина Родственные связи. Брат и.о. главы аэропорта «Манас» работает в аппарате кабмина
Бизнес
Эмир Чукуев попрощался с&nbsp;коллективом ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; Эмир Чукуев попрощался с коллективом ОАО «Международный аэропорт «Манас»
Президент &laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на&nbsp;350 тысяч сомов Президент «АЮ Холдинг» Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на 350 тысяч сомов
ЭКО. Новейшие достижения ЭКО. Новейшие достижения
Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к президенту Кыргызстана