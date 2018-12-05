В ДУМК наконец озаботились содержанием проповедей от миссионеров

Как добиться качества, а не количества проповедей? Этим вопросом озаботились в Духовном управлении мусульман Кыргызстана. Об этом журналистам сообщил представитель ДУМК Акимжан Эргешов.

По его словам, основанная для создания межконфессионального совета рабочая группа обсудила конфликтные темы, в том числе о процедурах захоронения и проведения проповедей.

«Проповеди должны быть направлены не на увеличение числа сторонников той или иной веры, в целом верующих, а для пропаганды мира и согласия. В религии нет принуждения. Если этих принципов будут придерживаться все религиозные лидеры, то никаких конфликтов или недопонимания не будет», — отметил Акимжан Эргешов.

По словам участников рабочей группы, чтобы не допустить конфликтов во время захоронения людей другой веры, необходимо вести широкую информационную и просветительскую работу среди местного населения.

Отметим, что локальные конфликты чаще всего возникают в регионах Кыргызстана, когда на местных кладбищах хоронят односельчан, принявших другую, не мусульманскую, веру.