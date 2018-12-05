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Общество

О нелегитимной работе Бишкекглавархитектуры рассказали строители столицы

«После передачи в подчинение мэрии Бишкекглавархитектура работала нелегитимно», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Союза строителей Кыргызстана Аскар Молдобаев.

По его словам, договор о делегировании полномочий в сфере градостроительства заключен между Госстроем и мэрией Бишкека в июне 2016 года. Условия договора должны были быть утверждены местным кенешем. Но этого не произошло. К тому же Минфин отказал в предоставлении трансфертов из бюджета, а также Госстрою в делегировании полномочий.

«В результате совместной деятельности Бишкекглавархитектуры и других муниципальных предприятий возникали конфликты интересов. Все функции были сосредоточены в мэрии. Отсутствовал вертикальный контроль деятельности Бишкекглавархитектуры со стороны Госстроя. Поэтому решение вернуть Бишкекглавархитектуру в ведение Госстроя было верным. Каждый должен заниматься своим делом», — подчеркнул Аскар Молдобаев.

При этом представитель Союза строителей Кыргызстана Рахатбек Ирсалиев заявил, что сейчас исполнение постановления правительства о передаче Бишкекглавархитектуры в ведение Госстроя затягивается. Депутаты Бишкекского горкенеша пока не согласились с решением кабмина и не утвердили его на сессии.
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