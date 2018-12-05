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Общество

Трезвость — норма! Запретить на корпоративах алкоголь предлагает экс-депутат

Члены инициативной группы вынесли на общественное обсуждение проект закона «Об упорядочении торжеств и обрядов». 

По словам автора документа экс-депутата парламента Аиды Саляновой, следует ввести ограничения при проведении официальных и корпоративных праздников  запретить распивать спиртное, если торжество организует государственная или муниципальная структура. 

Если речь идет о семейном торжестве, то, по ее мнению, нужно ввести запрет на дорогие подарки, крупные суммы денег и ограничить траты на сам той. Это требование относится в первую очередь к чиновникам. Норма касается и похорон.

Инициативная группа начала сбор подписей. Если под проектом закона подпишутся 10 тысяч человек, инициатива будет внесена в Жогорку Кенеш. 
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