В Кыргызстане создают межконфессиональный совет. Об этом журналистам сообщил директор Государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов.

По его словам, межконфессиональный совет будет работать над выстраиванием диалога и развитием взаимоотношений между представителями разных конфессий.

«Самый главный объединяющий фактор для всех религий — это соблюдение прав человека», — заявил Зайырбек Эргешов. По его мнению, в Кыргызстане нет никаких препятствий для вероисповедания.

Он отметил, что создание совета инициировали религиозные организации. В рабочую группу совета вошли 17 религиозных организаций.

По данным Госкомиссии по делам религий, в Кыргызстане 3 тысячи 57 религиозных организаций.