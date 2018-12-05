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Общество

В Кыргызстане создают межконфессиональный совет

В Кыргызстане создают межконфессиональный совет. Об этом журналистам сообщил директор Государственной комиссии по делам религий Зайырбек Эргешов.

По его словам, межконфессиональный совет будет работать над выстраиванием диалога и развитием взаимоотношений между представителями разных конфессий.

«Самый главный объединяющий фактор для всех религий — это соблюдение прав человека», — заявил Зайырбек Эргешов. По его мнению, в Кыргызстане нет никаких препятствий для вероисповедания.

Он отметил, что создание совета инициировали религиозные организации. В рабочую группу совета вошли 17 религиозных организаций. 

По данным Госкомиссии по делам религий, в Кыргызстане 3 тысячи 57 религиозных организаций. 
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