Экс-главу СНБ Мурата Суталинова этапировали в Национальный центр онкологии

Экс-главу СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова этапировали в Национальный центр онкологии. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

По словам его главы Нурдина Сулайманова, Мурат Суталинов тяжело болен. Рак ему диагностировали еще семь лет назад, и он проходил курс химиотерапии.

По приговору Верховного суда, оставившего частично в силе вердикты двух предыдущих инстанций по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурат Суталинов осужден на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Наказание он отбывал в ИК N 47.