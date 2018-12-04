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Общество

Экс-главу СНБ Мурата Суталинова этапировали в Национальный центр онкологии

Экс-главу СНБ (ныне ГКНБ) Мурата Суталинова этапировали в Национальный центр онкологии. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток. 

По словам его главы Нурдина Сулайманова, Мурат Суталинов тяжело болен. Рак ему диагностировали еще семь лет назад, и он проходил курс химиотерапии. 

По приговору Верховного суда, оставившего частично в силе вердикты двух предыдущих инстанций по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурат Суталинов осужден на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Наказание он отбывал в ИК N 47. 
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