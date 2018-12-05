Избиение на религиозной почве. Всем подозреваемым предъявили обвинение

Всем подозреваемым в избиении парня на Иссык-Куле предъявили окончательное обвинение в хулиганстве. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

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Однако адвокат пострадавшего Жанна Аскар считает, что всем троим — Малик уулу Исламу, Самудин уулу Заманбеку и Турусбек уулу Алибеку — следовало инкриминировать статью «Покушение на убийство». Они сильно избили молодого человека, и тот до сих пор в больнице в тяжелом состоянии. Врачи не разрешают милиционерам допросить его.

В селе Тамчи Иссык-Кульской области односельчане жестоко избили парня за то, что тот громко слушал музыку. У молодого человека сотрясение мозга, сломана челюсть, выбиты зубы и поврежден глаз.

Адвокаты пострадавшего обратились в ГКНБ. Они уверяют, что избиение произошло на религиозной почве. Выяснилось, что парень не исповедует ислам, а является адептом Церкви Иисуса Христа.