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Общество

Патриоты или нет? В Парке высоких технологий ответили на претензии депутата

В Парке высоких технологий ответили на обвинения депутата Эльвиры Сурабалдиевой в  непатриотичности компаний. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ПВТ.

Напомним, на заседании парламентской фракции СДПК депутат обратила внимание на то, что в свое время ПВТ освободили от многих налогов. Глава Госкомсвязи Бакыт Шаршембиев ответил, что около 80 продуктов резидентов парка уходит на экспорт.

«У нас в Парке высоких технологий патриотов нет? Когда освобождаются от налогов и даются льготы, то бизнес тоже должен нести социальную ответственность», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

В Парке высоких технологий не согласны и отметили, что он создавался для укрепления экспортного потенциала страны в предоставлении ИКТ-услуг на международные рынки и создания благоприятной среды для использования экспертизы и компетенций резидентов ПВТ в проектах цифровизации государственных органов Кыргызстана.

«Сейчас с Госкомсвязи идут переговоры об улучшении стандартов разработки технических заданий для ИКТ-проектов, процедур приема разработанных программных обеспечений и механизмов оплаты за предоставленные услуги. Резиденты ПВТ постоянно сотрудничают с госорганами КР. Одним из многочисленных положительных примеров может являться резидент ОсОО Put in Byte, который разработал сервисы и мобильные приложения для автоматизации Центра экстренной медицины Бишкека», — прокомментировали в ПВТ.
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