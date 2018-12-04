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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Сообщает пресс-служба президента КР: Подписаны указы:

— освобожден от должности Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в КНР и Монголии; Подробнее
— Ибрагим Джунусов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Узбекистане; Подробнее
— освобожден от должности Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Таджикистане;
— назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Таджикистане; Подробнее
— Искендер Орусбаев назначен Генеральным консулом Кыргызстана в городе Гуанчжоу;
— освобожден от должности Генеральный консул Кыргызстана в Гуанчжоу; Подробнее
— подписан закон о ратификации соглашения о финансировании.

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