В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:
- 4-5 декабря — на улицах Исанова, 105/1, 105а, 121, 123, 125; Абдымомунова, 245; в районе, ограниченном улицами Жумабека, К.Акиева, Фрунзе, бульваром Молодой Гвардии;
- 6-7 декабря — в районе, ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, Логвиненко, проспектом Жибек Жолу.