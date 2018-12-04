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Общество

В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

  • 4-5 декабря — на улицах Исанова, 105/1, 105а, 121, 123, 125; Абдымомунова, 245; в районе, ограниченном улицами Жумабека, К.Акиева, Фрунзе, бульваром Молодой Гвардии;
  • 6-7 декабря — в районе, ограниченном улицами Панфилова, Фрунзе, Логвиненко, проспектом Жибек Жолу.
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