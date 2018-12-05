Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 декабря будет ясно. Температура воздуха ожидается до +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 11 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Ак-Бата» (17-20-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Тон);
- 9.30-17.30 — улица Каралаева от Ахунбаева до Суеркулова, отрезки улиц М.Ганди, Московской, Тимирязева, Сагынбая Манасчи, Леваневского, Абая;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Осмонкула, Герцена, Гоголя, 7, 9, 11, Суюмбаева, 11/2, жилмассив «Мурас-Ордо»;
- 9.00-12.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4; улица Суеркулова, 10б;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Ала-Тоо), отрезки улиц Кокчетавской, Славгородской, Кызыл-Алма.
- улицы Исанова, 105/1, 105а, 121, 123, 125; Абдымомунова, 245; в районе, ограниченном улицами Жумабека, К.Акиева, Фрунзе, бульваром Молодой Гвардии.
Памятные даты
Киргизская АССР преобразована в Киргизскую ССР
По национально-территориальному размежеванию советских республик Средней Азии 14 октября 1924 года образована Кара-Киргизская АО (25 мая 1925 года переименована в Киргизскую АО) — автономная область в составе РСФСР, 1 февраля 1926 года преобразована в Киргизскую АССР, а 5 декабря 1936-го — в Киргизскую ССР.
Из союзных республик Киргизская ССР была седьмой по площади. Ее территория — 198,5 тысячи квадратных километров.
Столица — город Фрунзе (ныне Бишкек).
Международный день добровольцев
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, или Международный день добровольцев.
Добровольцы (волонтеры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны.
Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свои талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Советбек Жумадылов
Родился 5 декабря 1932 года в селе Тепке (ныне Тюпский район). Народный артист Киргизской ССР, заслуженный артист Киргизской ССР.
С 1953 года был в труппе Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драмтеатр имени Т.Абдумомунова), где трудился до конца своей жизни, в том числе в качестве художественного руководителя.
Советбек Жумадылов сыграл десятки драматических, трагических и комедийных ролей. Создатель образов Владимира Ленина, Отелло, Эзопа, Омара Хайяма, Токтогула.
В кино с 1955 года. Снялся в таких фильмах, как «Джура», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Алые маки Иссык-Куля», «Каныбек» и других.
Умер 24 марта 2001 года.
Родился профессор Акматбек Джаманбаев
Родился 5 декабря 1933 года. Доктор технических наук, профессор, отличник энергетики и электрификации СССР, отличник народного образования Киргизской ССР.
Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.
Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана. При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.
Составитель терминов для кыргызской энциклопедии.
Умер 23 августа 1992 года.
Родился первый республиканский энциклопедист Закон Бейшеев
Родился 5 декабря 1936 года. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, лауреат государственной премии по науке и технике.
В 1972 году по решению ЦК Компартии Киргизии направлен в главную редакцию Кыргызской советской энциклопедии, где успешно проработал 44 года в различных должностях.
Под его руководством вышли в свет Кыргызская советская энциклопедия и другие отечественные издания: «Иссык-Куль. Нарын», «Иссык-Куль облусу», «Ошская область», «Фрунзе»; отраслевые — «Физика», «Химия», «Математика», «Биология», «География» и другие.
Куда сходить
Культура
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка Романа Гуманюка «Золотой дебют»; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова представит моноспектакль «Почему не остаются следы»;
- в Бишкеке проходят показы в рамках Дней узбекского кино в КР.
Куда еще можно сходить сегодня и на неделе, смотрите в нашей «Афише».
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