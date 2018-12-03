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Общество

В Кыргызстане нашли родных погибшего защитника Севастополя

Фото © Sputnik

Поисковики нашли родственников героя боев за Севастополь во время Великой Отечественной войны, младшего лейтенанта Сагинбека Темиралиева. Его останки были обнаружены на мысе Херсонес еще в 1995 году, рассказала глава Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко, сообщило РИА Новости.

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По ее словам, на днях родные приехали в Крым, чтобы посетить могилу Сагинбека Темиралиева. «В субботу мы проводили гостей из Кыргызской Республики. Шесть человек из Бишкека прилетали на могилу своего солдата. Темиралиева Сагинбека мы подняли в 1995 году на мысе Херсонес, это самая последняя страница героической обороны Севастополя, ее еще называют «героическая трагедия», — рассказала Марина Гавриленко.

«Только в этом году нашлись его родные племянники. Благодаря СМИ, интернету они увидели наш репортаж и привезли портрет. Мы его установили возле братской могилы, где погиб Сагинбек Темиралиев. Теперь там есть его имя», — отметила Марина Гавриленко.

Сагинбек Темиралиев родился в 1918 году в селе Кызыл-Суу в Киргизии. Погиб младший лейтенант летом 1942 года на мысе Херсонес.

Вместе с найденными бойцами его захоронили на полуострове Маячном, у памятного места 928-й зенитной артиллерийской батареи.
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