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Общество

4 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Восточный

жилмассивы «Дордой», «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Шапак, Босого)

9.00

18.00

жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева)

0.30

5.00

жилмассив «Бакай-Ата»

9.00

19.00

микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 19

9.30

13.00

12-й микрорайон, 2-6, 12, 13; отрезок улицы Каралаева

12.00

15.00

микрорайон «Восток-5», 12/2

9.00

17.00

11-й микрорайон, № 9-14

13.00

16.00

11-й микрорайон, 4-6, 7а

14.00

17.00

Западный

отрезки улиц Токтогула, Тыныстанова, Тулебердиева, Можайского, Тоголока Молдо, Чодронова, переулок Джольский

9.30

18.00

жилмассив «Ала-Тоо-2»

13.00

16.00

2Чуйская область

Районы электросетей

Участки

Время

с

до

Аламединский

 село Таш-Дебе (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная),
село Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый),
село Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Западная, Колхозная),
село Аламедин (улицы Первомайская, Гагарина),
село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная),
село Карла Маркса (улицы Первомайская, Карла Маркса, Дорожная, Кулатаева, Серегина),
село Виноградное (улицы Советская, Новостройка)

9.00

17.00

Сокулукский

 село Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, ушелье «Холодное»),
село Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди),
село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Ленина, Пушкина, Фрунзе),
село Конуш (улицы Шопокова, Западная, Кебекбаева, Школьная),
село Шалта (улица Калмырза),
села Саз, Первое Мая,
город Шопоков (новостройка),
село Нижнечуйское (улицы Октябрьская, Фрунзе)

9.00

17.00

Московский

 село Беловодское (учреждение ОП 36/16, молокоприемный пункт),
село Беш-Терек (улицы Новая, Дружбы, Молодежная, Центральная),
село Винсовхоз (улицы Центральная, Школьная)

9.00

17.00

Жайылский

 село Новониколаевка (улицы Западная, Октябрьская, Энгельса, Свердлова, Строительная, Московская, Комсомольская, Новосельская, 40 лет Киргизии, Школьная, Луговая),
город Кара-Балта (отрезки улиц Тимирязева, Макаренко, Кара-Балтинской, Бакыт; Памира Тольятти, 1-3)

8.30

17.00

Кантский

 село Хун-Чи,
город Кант (отрезки улиц Дзержинского, Фучика, Абдраимова, Ленина, Октябрьской, Шевченко, Марковского, Горького, Логвиненко, Пушкина, Герцена)

9.00

17.00

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо;
  • 12.00-17.00 — сельские управы Исанова, Кенеш;
  • 9.00-12.00 — села Алмалык, Кара-Таш, Жданов, Ак-Терек, Тельман.
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