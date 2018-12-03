4 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
|
Восточный
|
жилмассивы «Дордой», «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Шапак, Босого)
|
9.00
|
18.00
|
жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева)
|
0.30
|
5.00
|
жилмассив «Бакай-Ата»
|
9.00
|
19.00
|
микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 19
|
9.30
|
13.00
|
12-й микрорайон, 2-6, 12, 13; отрезок улицы Каралаева
|
12.00
|
15.00
|
микрорайон «Восток-5», 12/2
|
9.00
|
17.00
|
11-й микрорайон, № 9-14
|
13.00
|
16.00
|
11-й микрорайон, 4-6, 7а
|
14.00
|
17.00
|
Западный
|
отрезки улиц Токтогула, Тыныстанова, Тулебердиева, Можайского, Тоголока Молдо, Чодронова, переулок Джольский
|
9.30
|
18.00
|
жилмассив «Ала-Тоо-2»
|
13.00
|
16.00
2Чуйская область
|
Районы электросетей
|
Участки
|
Время
|
с
|
до
|
Аламединский
|село Таш-Дебе (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная),
село Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый),
село Нижняя Ала-Арча (улицы Короткая, Западная, Колхозная),
село Аламедин (улицы Первомайская, Гагарина),
село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная),
село Карла Маркса (улицы Первомайская, Карла Маркса, Дорожная, Кулатаева, Серегина),
село Виноградное (улицы Советская, Новостройка)
|
9.00
|
17.00
|
Сокулукский
|село Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, ушелье «Холодное»),
село Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди),
село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Ленина, Пушкина, Фрунзе),
село Конуш (улицы Шопокова, Западная, Кебекбаева, Школьная),
село Шалта (улица Калмырза),
села Саз, Первое Мая,
город Шопоков (новостройка),
село Нижнечуйское (улицы Октябрьская, Фрунзе)
|
9.00
|
17.00
|
Московский
|село Беловодское (учреждение ОП 36/16, молокоприемный пункт),
село Беш-Терек (улицы Новая, Дружбы, Молодежная, Центральная),
село Винсовхоз (улицы Центральная, Школьная)
|
9.00
|
17.00
|
Жайылский
|село Новониколаевка (улицы Западная, Октябрьская, Энгельса, Свердлова, Строительная, Московская, Комсомольская, Новосельская, 40 лет Киргизии, Школьная, Луговая),
город Кара-Балта (отрезки улиц Тимирязева, Макаренко, Кара-Балтинской, Бакыт; Памира Тольятти, 1-3)
|
8.30
|
17.00
|
Кантский
|село Хун-Чи,
город Кант (отрезки улиц Дзержинского, Фучика, Абдраимова, Ленина, Октябрьской, Шевченко, Марковского, Горького, Логвиненко, Пушкина, Герцена)
|
9.00
|
17.00
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо;
- 12.00-17.00 — сельские управы Исанова, Кенеш;
- 9.00-12.00 — села Алмалык, Кара-Таш, Жданов, Ак-Терек, Тельман.