Для разгрузки электросети «Северэлектро» ставит дополнительные трансформаторы

ОАО «Северэлектро» установило в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях 50 дополнительных трансформаторных подстанций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Бишкеке дополнительные подстанции появились на пересечении улиц Элебесова и Васильева, Лущихина и Чайковского, Тоголока Молдо и Кудрука. Из-за изношенности и перегрузов оборудования на перечисленных участках часто отключалось электричество.

В Чуйской области дополнительные трансформаторы установили на 31 проблемном участке, где остро ощущалась нехватка мощности. «Жители участков, где мы установили новое оборудование, жаловались на слабое напряжение в сети. Надеемся, теперь проблем не будет», — заявил главный инженер Аламединского РЭС Кадырбек Темирканов.

В Таласской области установили 16 дополнительных трансформаторных подстанций.