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Общество

Плотник-любитель построил копию Ноева ковчега и планирует доплыть до Израиля

Фото Courtesy of De Ark van Noach

Голландский бизнесмен Йохан Хейберс воссоздал описанный в Библии Ноев ковчег и планирует доплыть на нем до Израиля. Строительство огромного корабля заняло у мужчины целых четыре года, рассказало издание The Sun.

Несколько лет назад бизнесмен и плотник-любитель Йохан Хейберс уже строил огромный корабль и рассказывал о планах поплыть на нем в Бразилию, но тогда мечты не сбылись.

На этот раз мужчина поставил перед собой более амбициозную цель. Вместе с помощниками он воссоздал легендарный Ноев ковчег, опираясь на описание судна в Библии.

Фото Courtesy of De Ark van Noach
На постройку огромного корабля ушло четыре года, 12 тысяч деревьев и $5 миллионов. Йохан разместил на нем макеты животных, которые по легенде спаслись на ковчеге во время Всемирного потопа.

Фото Courtesy of De Ark van Noach
По словам Йохана, ни один из его помощников не имел опыта в судостроении: вместе с бизнесменом корабль строили мясник, парикмахер и школьный учитель. Но мужчина убежден, что им удалось создать точную копию легендарного ковчега и судно абсолютно безопасно. Настолько безопасно, что на нем можно доплыть до Израиля.

«Это копия Божьего корабля. На нем имеет смысл плыть только на Святую землю», — говорит Йохан Хейберс.

Но путешествие Йохана в Израиль под угрозой: власти Голландии могут не разрешить мужчине покинуть страну на самодельном судне. В настоящий момент воссозданный ковчег движется к границе по местным рекам.
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