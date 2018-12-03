Плотник-любитель построил копию Ноева ковчега и планирует доплыть до Израиля

Голландский бизнесмен Йохан Хейберс воссоздал описанный в Библии Ноев ковчег и планирует доплыть на нем до Израиля. Строительство огромного корабля заняло у мужчины целых четыре года, рассказало издание The Sun.
Несколько лет назад бизнесмен и плотник-любитель Йохан Хейберс уже строил огромный корабль и рассказывал о планах поплыть на нем в Бразилию, но тогда мечты не сбылись.
На этот раз мужчина поставил перед собой более амбициозную цель. Вместе с помощниками он воссоздал легендарный Ноев ковчег, опираясь на описание судна в Библии.
«Это копия Божьего корабля. На нем имеет смысл плыть только на Святую землю», — говорит Йохан Хейберс.
Но путешествие Йохана в Израиль под угрозой: власти Голландии могут не разрешить мужчине покинуть страну на самодельном судне. В настоящий момент воссозданный ковчег движется к границе по местным рекам.