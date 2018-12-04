Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 декабря будет ясно. Температура воздуха ожидается до +6 градусов. День уменьшился до 9 часов 12 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Шапак, Босого);
- 3.00-05.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева);
- 9.00-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата»;
- 9.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 19;
- 12.00-15.00 — 12-й микрорайон, 2-6, 12, 13; отрезок улицы Каралаева;
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 12/2;
- 13.00-16.00 — 11-й микрорайон, 9-14, жилмассив «Ала-Тоо-2»;
- 14.00-17.00 — 11-й микрорайон, 4-6, 7а;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Можайского, Тоголока Молдо, Чодронова, Токтогула, Тыныстанова, переулок Джольский.
Памятные даты
День эпоса «Манас»
Цель дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.
«Манас» — это не просто крупнейший кыргызский эпос, это жемчужина эпического наследия всего народа, памятник языка и духовности.
Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.
Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.
«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.
День заказов подарков и написания писем Деду Морозу
Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.
Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Ашир Чокубаев
Родился 4 декабря 1947 года в городе Узгене Ошской области. Народный артист КР.
Был штатным артистом Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова. В 1983 году принят в члены Союза кинематографистов СССР.
Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах.
Умер 11 марта 2018 года.
Умер государственный деятель Султан Ибраимов
Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области.
Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978–1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.
В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций.
Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным.
Четвертого декабря 1980 года Султан Ибраимов был убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате.
В честь него названа улица в Бишкеке.
У кого намечается той
Абдужалил Юнусов
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева и Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашают на выставки, посвященные писателю Чингизу Айтматову;
- ololohausErkindik состоится кинопоказ «Пустой дом» (2012);
- в оlolohaus пройдет семинар-беседа «Быть осознанной»;
- в Доме кино имени Ч.Айтматова состоится вечер памяти киноактеров эпохи «кыргызского чуда».
Куда еще можно сходить сегодня и на неделе, смотрите в нашей «Афише».
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