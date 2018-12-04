Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 декабря будет ясно. Температура воздуха ожидается до +6 градусов. День уменьшился до 9 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, Шапак, Босого);

3.00-05.00 — жилмассив «Токольдош» (улица Менделеева);

9.00-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата»;

9.30-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 1-4, 12, 15, 17, 19;

12.00-15.00 — 12-й микрорайон, 2-6, 12, 13; отрезок улицы Каралаева;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 12/2;

13.00-16.00 — 11-й микрорайон, 9-14, жилмассив «Ала-Тоо-2»;

14.00-17.00 — 11-й микрорайон, 4-6, 7а;

9.30-18.00 — отрезки улиц Тулебердиева, Можайского, Тоголока Молдо, Чодронова, Токтогула, Тыныстанова, переулок Джольский.

Памятные даты

День эпоса «Манас»

Фото open.kg

Цель дня — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

«Манас» — это не просто крупнейший кыргызский эпос, это жемчужина эпического наследия всего народа, памятник языка и духовности.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Фото из интернета

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Ашир Чокубаев

Фото kino-teatr.ru. Ашир Чокубаев в фильме «Дорога в Кара-Кийик» (1975)

Родился 4 декабря 1947 года в городе Узгене Ошской области. Народный артист КР. Был штатным артистом Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова. В 1983 году принят в члены Союза кинематографистов СССР. Впервые в кино снялся в 1968 году в короткометражке «Дорога в Париж», а за всю карьеру сыграл в около 30 советских, кыргызских и казахских фильмах. Умер 11 марта 2018 года. Умер государственный деятель Султан Ибраимов Фото из интернета. Султан Ибраимов Родился 20 сентября 1927 года в селе Алчалу Чуйской области. Трудовую деятельность начал простым колхозником. Был первым секретарем Ошского обкома Компартии Киргизии. В должности проработал 10 лет. Был также председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета Министров Киргизской ССР (1978–1980), депутатом Верховного Совета СССР двух созывов. В бытность его первым секретарем Ошского обкома в области начали строить дороги, жилые дома, театры, больницы и промышленные предприятия, продолжилось строительство каналов, водохранилищ и гидроэлектростанций. Мог открыто критиковать власть, что в СССР считалось недопустимым и даже опасным. Четвертого декабря 1980 года Султан Ибраимов был убит двумя выстрелами в голову в собственной кровати в правительственной резиденции в Чолпон-Ате. В честь него названа улица в Бишкеке.

У кого намечается той

Абдужалил Юнусов

Родился 4 декабря 1953 года. Четырехкратный призер чемпионатов СССР по дзюдо, мастер спорта СССР международного класса, главный тренер национальной сборной КР по дзюдо. Признан лучшим дзюдоистом Кыргызстана XX века.

Куда сходить

Культура

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева и Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашают на выставки, посвященные писателю Чингизу Айтматову;

ololohausErkindik состоится кинопоказ «Пустой дом» (2012);

«Пустой дом» (2012); в оloloh a us пройдет с еминар-беседа «Быть осознанной»;

еминар-беседа «Быть осознанной»; в Доме кино имени Ч.Айтматова состоится вечер памяти киноактеров эпохи «кыргызского чуда».

Фото Дома кино имени Ч.Айтматова. Муратбек Рыскулов, Сабира Кумушалиева и Искендер Рыскулов

Куда еще можно сходить сегодня и на неделе, смотрите в нашей «Афише».

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