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Общество

В Кыргызстане люди с инвалидностью по-прежнему испытывают трудности

В Кыргызстане необходимо менять отношение общества к людям с инвалидностью. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо.

«Когда мы говорим о детях с инвалидностью, то часто говорим об их ограничениях. Однако это ограничения нашего сознания по отношению к ним. Поэтому нам надо сменить фокус. Мы должны обращать внимание прежде всего на их способности и потенциал. Для их развития Кыргызстану необходимо реформировать свой протокол. Чем раньше начинать помогать детям развиваться, особенно с особенностями, тем лучше будет результат. Семьям необходима поддержка от медицинских и социальных работников, психологов, учителей, представителей местной власти и гражданского сектора», — сказала она.

Юкиэ Мокуа отметила, что в Кыргызстане понимание прав людей с инвалидностью очень низкое. Только 40 процентов детей с инвалидностью имеют доступ к образованию.

«Стигма к людям с инвалидностью до сих пор существует. Необходимо менять отношение общества, чтобы люди с инвалидностью могли полноценно и активно участвовать в жизни общества», — добавила глава ЮНИСЕФ в КР.

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко отметила, что в Кыргызстане с точки зрения законодательства защита прав людей с инвалидностью предусмотрена в полной мере.

«Но мы прекрасно понимаем, что на практике кыргызстанцам с ограниченными возможностями приходится очень сложно и при доступе к образовательным услугам, и в профессиональной деятельности. Особенно это касается регионов. Поэтому важным шагом является ратификация конвенции ООН о правах людей с инвалидностью»,  отметила она.

Наталья Никитенко отметила, что Кыргызстан ее подписал еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировал.

«Этот документ точно и емко определяет весь набор мер, которые позволяют гражданину Кыргызстана с ограниченными возможностями полноценно жить в комфортном сообществе. Правительство долгое время не вносило конвенцию для ратификации, ссылаясь на затраты. По расчетам, в течение 10 лет на ее реализацию потребуется около 30 миллиардов сомов»,  отметила она.

Наталья Никитенко добавила, что депутаты ЖК неоднократно поднимали вопрос и в этом году наконец-то законопроект вынесен на общественное обсуждение.
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