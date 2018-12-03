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Общество

В Бишкеке почтили память воинов, пропавших без вести

Фото 24.kg. В Бишкеке почтили память воинов, пропавших без вести

В Бишкеке почтили память воинов, пропавших без вести. На площади Победы представители посольства России и Россотрудничества, организаций соотечественников в Кыргызстане возложили цветы к Вечному огню.

«В России 3 декабря отмечают День неизвестного солдата и отдают дань всем погибшим солдатам, не только в Великой Отечественной войне, но и в Афганистане, и в других боевых точках», — рассказала заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Кыргызстане Ирина Царева.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на Ленинградском шоссе и захоронили у стены Московского Кремля в Александровском саду.
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