В «Бишкекектеплосети» ответили на жалобы абонентов

ОАО «Бишкектеплосеть» работает в штатном режиме, тепло подается во все дома. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, специалисты выезжали по жалобам абонентов на холодные батареи. Так, на момент обследования дома 19/1 в 4-м микрорайоне жильцы не смогли обеспечить доступ в подвал к теплоузлу. В «Бишкектеплосети» просят жителей решить проблему и вновь обратиться к ним по телефону 0312510622.

Кроме того, проведен замер подачи тепла в доме № 50 по улице Медерова. Выяснилось, что параметры теплоносителя соответствую норме.

При возникновении проблем с отоплением и горячей водой можно обратиться в call-центр ОАО по телефонам 0312611169 и 1980. Или позвонить дежурным инженерам Центрального 0312300767 или Южного районов 0312510622.