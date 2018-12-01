Бойцы из Кыргызстана и России устроили потасовку перед турниром

Бойцы по смешанным единоборствам из Кыргызстана и России устроили потасовку во время процедуры взвешивания перед турниром Parma Fights. Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечается, что некоторые соперники впервые встретились лицом к лицу. Недопонимание возникло между сыктывкарскими спортсменами — братьями Киракосян и гостями из КР. Во время процедуры взвешивания дважды произошел конфликт. Сначала между Нурманбетом Аскарбаевым и Владимиром Киракосяном, а после между Геворгом Киракосяном и Байышем Абдраимовым.

«Спортсмены сошлись во мнении, что решат все недопонимания на завтрашнем турнире. Главным боем турнира станет встреча Никиты Новикова (Самара Pro/Витязь-Самара, Самара) и Романа Ярынкина (ММА-Север, Сыктывкар)», — говорится в сообщении.

Турнир Parma Fights пройдет сегодня.