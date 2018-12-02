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Общество

3 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Восточный

улица Кольбаева от улицы Луганской до переулка Каджисайский

9.30

15.00

жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Молдокулова)

12.00

15.30

жилмассив «Алтын-Ордо»

15.00

18.00

жилмассив «Дордой»

9.00

15.00

отрезок улицы Каралаева

9.30

17.30

7-й микрорайон, 1-4, 6

9.30

12.30

Западный

жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кырк-Кыз, Саманчынын жолу, Кербез)

9.30

12.00
отрезки улиц Ахунбаева, Табалдиева, Медерова, Радищева, Тыныстанова, Байтик Баатыра, Кожобергенова, Мусульманкулова, Тулебердиева, Боталиева, Фере, Можайского, М. Ганди, проспект Ч.Айтматова
жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Манаса)

9.30

18.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Таш-Дебе (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдиева, Ала-Тоо, Кооперативная, Аптечная, Первомайская, Ай-Булак, переулок Зеленый),
село Кашка-Суу (улица Малиновка),
село Аламедин (улицы Пряскурякова, Алма-Атинская, 24-46),
село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Западная),
село Виноградное (улица Чуйская, новостройка)

9.00

17.00

Сокулукский

 село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Фрунзе),
село Джаны-Джер (улицы Бакинская, Садовая),
поселок Взлетный («Городок авиаторов», улица Взлетная),
село Нижнечуйское (улица Восточная)

9.00

17.00

Московский

 село Александровка (улицы Октябрьская, Дружбы, Гагарина),
село Беловодское (улицы Комсомольская, Красноармейская),
село Сретенка

9.00

17.00

Кантский

 села Сары-Джон, Ленинское,
город Кант (отрезки улиц Дзержинского, Фучика)

9.00

17.00

3Иссык-Кульская область

  • 8.00-17.00 — села Чолпон, Жылдыз.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кенеш, Орке, Чурулдай, Тээке, Татар.

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельская управа Бирлик.
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