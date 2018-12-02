3 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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Восточный
|
улица Кольбаева от улицы Луганской до переулка Каджисайский
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9.30
|
15.00
|
жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кулмурзаева, Керемет, Куйручук, Молдокулова)
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12.00
|
15.30
|
жилмассив «Алтын-Ордо»
|
15.00
|
18.00
|
жилмассив «Дордой»
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9.00
|
15.00
|
отрезок улицы Каралаева
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9.30
|
17.30
|
7-й микрорайон, 1-4, 6
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9.30
|
12.30
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Западный
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жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кырк-Кыз, Саманчынын жолу, Кербез)
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9.30
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12.00
|отрезки улиц Ахунбаева, Табалдиева, Медерова, Радищева, Тыныстанова, Байтик Баатыра, Кожобергенова, Мусульманкулова, Тулебердиева, Боталиева, Фере, Можайского, М. Ганди, проспект Ч.Айтматова
жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Манаса)
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9.30
|
18.00
2Чуйская область
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Аламединский
|село Таш-Дебе (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдиева, Ала-Тоо, Кооперативная, Аптечная, Первомайская, Ай-Булак, переулок Зеленый),
село Кашка-Суу (улица Малиновка),
село Аламедин (улицы Пряскурякова, Алма-Атинская, 24-46),
село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Западная),
село Виноградное (улица Чуйская, новостройка)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Фрунзе),
село Джаны-Джер (улицы Бакинская, Садовая),
поселок Взлетный («Городок авиаторов», улица Взлетная),
село Нижнечуйское (улица Восточная)
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9.00
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17.00
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Московский
|село Александровка (улицы Октябрьская, Дружбы, Гагарина),
село Беловодское (улицы Комсомольская, Красноармейская),
село Сретенка
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9.00
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17.00
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Кантский
|села Сары-Джон, Ленинское,
город Кант (отрезки улиц Дзержинского, Фучика)
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9.00
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17.00
3Иссык-Кульская область
- 8.00-17.00 — села Чолпон, Жылдыз.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Кенеш, Орке, Чурулдай, Тээке, Татар.
5Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Бирлик.