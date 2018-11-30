23:11
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Общество

На праздничную новогоднюю программу мэрия Бишкека потратит 1,2 миллиона сомов

На организацию, подготовку и проведение новогодних мероприятий на центральной площади Ала-Тоо Управление культуры мэрии Бишкека потратит 1 миллион 220 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок. 

Праздничные мероприятия состоят из утреннего и вечернего блоков. Участник конкурса должен разработать концепцию и сценарный план проведения праздничных мероприятий, шоу-программы с привлечением творческих коллективов и артистов эстрады.

Кроме того, он должен привлечь специалистов фото- и видеосъемки с техникой, способной охватить все события, происходящие на площади Ала-Тоо, разработать дизайн-эскиз художественного оформления сцены, установить световое и музыкальное оборудование.
Ссылка:
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке начали устанавливать новогоднюю елку
Мэрия города Ош объявила тендер на покупку новогодней елки
Владимир Путин признался, что умеет готовить вкусный салат
В Бишкеке силач 2018 раз поднял гирю в честь Нового года
Тест: Какая собака вам подходит
Чем заняться на каникулах в Бишкеке, если клубы и вечеринки уже надоели
Семейных отдых. Что можно посмотреть в кинотеатрах на каникулах
Коллектив ИА «24.kg» поздравляет кыргызстанцев с Новым 2018 годом!
Бишкек с высоты птичьего полета. Мэрия поздравила горожан с наступающим 2018-м
Как справиться с похмельем после Нового года
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней