На праздничную новогоднюю программу мэрия Бишкека потратит 1,2 миллиона сомов

На организацию, подготовку и проведение новогодних мероприятий на центральной площади Ала-Тоо Управление культуры мэрии Бишкека потратит 1 миллион 220 тысяч сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Праздничные мероприятия состоят из утреннего и вечернего блоков. Участник конкурса должен разработать концепцию и сценарный план проведения праздничных мероприятий, шоу-программы с привлечением творческих коллективов и артистов эстрады.

Кроме того, он должен привлечь специалистов фото- и видеосъемки с техникой, способной охватить все события, происходящие на площади Ала-Тоо, разработать дизайн-эскиз художественного оформления сцены, установить световое и музыкальное оборудование.