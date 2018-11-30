Треть читателей 24.kg за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности

«Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности. Он должен отвечать за все», — считают 27 процентов читателей 24.kg, которые приняли участие в голосовании.

Двадцать процентов полагают, что неприкосновенность порождает безнаказанность. Еще 18 процентов считают, что такой привилегии не должно быть не только у бывших, но и у нынешних глав государства.

В поддержку Алмазбека Атамбаева высказались 32 процента проголосовавших. Они полагают, что инициатива лишить его неприкосновенности — сведение счетов и желание нынешних властей сделать из него крайнего.

Отметим, что законопроект об отмене статуса неприкосновенности бывших президентов одобрен профильным парламентским комитетом и вынесен на рассмотрение палаты Жогорку Кенеша.