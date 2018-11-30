21:29
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Общество

Треть читателей 24.kg за лишение Алмазбека Атамбаева неприкосновенности

«Экс-президента Алмазбека Атамбаева надо лишить неприкосновенности. Он должен отвечать за все», — считают 27 процентов читателей 24.kg, которые приняли участие в голосовании.

Двадцать процентов полагают, что неприкосновенность порождает безнаказанность. Еще 18 процентов считают, что такой привилегии не должно быть не только у бывших, но и у нынешних глав государства.

В поддержку Алмазбека Атамбаева высказались 32 процента проголосовавших. Они полагают, что инициатива лишить его неприкосновенности — сведение счетов и желание нынешних властей сделать из него крайнего.

Отметим, что законопроект об отмене статуса неприкосновенности бывших президентов одобрен профильным парламентским комитетом и вынесен на рассмотрение палаты Жогорку Кенеша.
Ссылка:
просмотров: 664
Версия для печати
Материалы по теме
Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны?
Вопрос отмены неприкосновенности экс-президента вынесен на заседание парламента
Неприкосновенность президента. Депутат интересуется судьбой законопроекта
Конституционная палата признала противоречивой неприкосновенность экс-президента
Депутат придумал, как лишить неприкосновенности экс-президента Кыргызстана
Конституционная палата рассмотрит вопрос неприкосновенности экс-президента
Клара Сооронкулова: Неприкосновенность президента придумал для себя Аскар Акаев
Клара Сооронкулова: У экс-президента не должно быть неприкосновенности
Законопроект о лишении экс-президента неприкосновенности вынесли на обсуждение
Неприкосновенность экс-президента. Лишится ли ее Алмазбек Атамбаев
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение Экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову предъявили окончательное обвинение
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней