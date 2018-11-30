После двух лет судебных разбирательств два сквера вернули Бишкеку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Скверы расположены в квартале, ограниченном улицами Сухомлинова, Джунусалиева (бывш. Орджоникидзе. — Прим. 24.kg), Айни и Юдахина.

В декабре 2017 года Межрайонный суд признал недействительным постановление муниципалитета 1999-го о предоставлении земельного участка в сквере на пересечении улиц Сухомлинова и Джунусалиева (северная сторона). Владелец участка пытался опротестовать решение сначала в Бишкекском городском суде, потом в Верховном.

По второму участку, расположенному в южной части сквера, суды трех инстанций также вынесли решение в пользу мэрии.

В муниципалитете сообщили, что весной 2019 года сквер начнут благоустраивать.